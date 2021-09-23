"Dişlerinize limon ve karbonat uygulamayın" uyarısı

Gürbüz, beyaz dişlere sahip olabilmek için dişlerde leke bırakan çay, kahve ve asitli içeceklerin tüketilmemesi gerektiğini, asitli ve renkli içeceklerin pipetle tüketilebileceğini ve böylece zararlı etkilerinin azaltılabileceğini anlattı.
Diş temizliğine yardımcı besinlerden bahseden Gürbüz, "Elma, havuç, armut gibi tükürük salgılanmasını artıran ve diş minelerinde temizlik etkisi yaratan yiyecekler dişleri temiz tutmaya dolayısıyla da beyazlıklarının korunmasına yardım ediyor. Tükürük salgılanmasını artıran ve yemeklerden sonra oluşan asitleri normal seviyeye indiren şekersiz sakızlar, dolaylı olarak diş temizliğine yardımcı olur." açıklamasında bulundu.
Gürbüz, beyazlatıcı özellikli diş macunlarının diş hekimlerinin tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Beyaz ve parlak dişlere sahip olmak için ilk önce diş bakımını düzenli olarak yapmaktan geçiyor. Dişleri günde en az 2 kere olacak şekilde fırçalamak, dil fırçalamak, diş ipi, ara yüz fırçası, gargara gibi hijyen ürünlerini düzenli kullanmak, dişleri istenilen forma getirir. Ayrıca diş fırçası düzenli aralıklarla değiştirilmeli. Bu değişimin zamanını diş fırçası kıllarının yayılmaya ve yamulmaya başladığı zaman olarak belirleyebiliriz. Evde dişleri beyazlatmak için karbonat ve limon gibi dişleri aşındırıcı yöntemler uygulanmamalı. Çünkü aşınmış dişlerin zamanla beyaz rengi geri dönülmez bir şekilde kaybedilir."
- "Bazı gargaralar diş rengini sarartabilir"
Gürbüz, dişlerde zaman içinde oluşan renk değişikliklerin nedenlerine değinerek, şu bilgileri verdi:
"Anne karnında başlayan diş gelişiminde, bebeğin dişlerinin oluşması aşamasında kullanılan ilaçlar, annenin geçirdiği hastalıklar etkilidir. Dişlerde yaşlanmayla birlikte incelen mine dokusu ve belirginleşen daha sarı renkteki dentin dokusu nedeniyle diş renklerinde değişimler meydana gelir. Bunun yanı sıra minede küçük çatlaklar ve çentikler meydana gelmesi, mine yüzeyinde çay, kahve, tütün, ve ilaçların birikmesi de renklenmelerin meydana gelmesine neden olur. Çevresel etkenlere bağlı olarak dişlerde renklenmeler oluşabilir. Yiyecekler, içecekler, çay, kahve, sigara gibi ürünlerin tüketimi ve kullanımı sonrasında dişlerde renklenmeler oluşabilir. Klorheksidin içeren ağız gargaraların uzun süreli kullanımı, tetrasiklin, demir içeren ilaçlar da dişlerde renklenmelere sebep olabilir."
Gürbüz, ağız ve diş sağlığı için profesyonel diş temizliği, doğru diş fırçalama, ara yüz fırçası ve diş ipi kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Dişlerde kimyasal ürünlerden kaynaklı renklenmeler de oluşabileceğine değinen Gürbüz, bunların giderilmesi için ayrıntılı uygulamaların yapılması gerektiğini bildirdi.
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