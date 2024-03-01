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        Haberler Dünya Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki - Güncel haberler

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin, "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:30
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        İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.

        İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Öncü Keçeli
        #HABER
        #Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
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