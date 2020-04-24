24 NİSAN 2020
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan İsrail'in "Batı Şeria'nın ilhakı" ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail'de hükümet kurma çalışmaları kapsamında "Batı Şeria'nın ilhak edilmesine" yönelik ifadelere ilişkin, "Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrimeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

24.04.2020 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan İsrail'in
AA

Sözcü Aksoy, İsrail'deki gelişmeler hakkındaki Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

İsrail'de hükümet kurma çalışmaları kapsamında imzalanan koalisyon anlaşmasında yer alan "Batı Şeria'nın ilhak edilmesine" yönelik ifadelerin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen son derece tehlikeli bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp insanlığın ortak vicdanını yaralayacak böyle vahim bir adımın uluslararası toplumun adalet ve sorumluluk duygusuna sahip hiçbir üyesi tarafından kabul ve destek görmeyeceğine inanıyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrimeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve haklı davasını tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir. İşgal ve ilhak politikalarına son vermeden Orta Doğu’ya barış gelmeyecektir."

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