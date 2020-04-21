21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’in Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına ilişkin, "Fransa, en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye’nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır." dedi.
Sözcü Aksoy, Le Drian’ın, Libya, Doğu Akdeniz, sığınmacı krizi ve NATO'daki varlığı konularında Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.
Le Drian'ın, "Le Monde" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye’yi hedef göstererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde Fransa’nın içinde bulunduğu çaresiz durumu örtbas etmeye çalıştığına dikkati çeken Aksoy, "Fransa, en sıkıntılı günlerinde Avrupalı komşularına yardım eli uzatamazken, Türkiye’nin kara gün dostu olarak imdada koşmasının bu ülkede rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.
Aksoy, Fransa'nın, Suriye’de terör örgütlerini desteklediğini ve Libya’da meşru rejim karşıtı güçleri kışkırttığını belirterek, bu ülkenin ayrıca, Ada'daki çözüm dinamiklerini aşındıran, Kıbrıs Türklerinin haklarını ısrarla görmezden gelen ve müttefiki Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çalışan tavırlarına işaret etti.
Fransa'nın, Libya'daki krizin yegane çözüm yolunun askeri yöntemlerden geçtiğine inandığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:
"Fransa, tüm ateşkes çabalarını baltalayan, bu salgın günlerinde dahi hastaneleri bombalayan, Libya'nın tek geliri olan petrol üretimini engelleyen ve su hatlarını kesen Hafter’i, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı şekilde destekleyerek Libya halkının acılarının dinmesine mani olmaktadır.
Fransa’ya tavsiyemiz, başta Fransızların ve Avrupalıların Kovid-19 salgını karşısında sağlıklarını korumaya ve yaralarını sarmaya odaklanmasıdır. Fransız hükümetinin, rekabet ihtirasından sıyrılarak, Avrupa’nın esenlik ve güvenliği için Türkiye’yi bir tehdit olarak görmekten vazgeçmesi gerekmektedir."
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