Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.
Aksoy, ABD’nin GKRY’yi IMET programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY’yi söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.
Aksoy, Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır.
İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır."
ABD, GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİNE "ASKERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FONU" VERECEK
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını duyurmuştu.
Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." ifadeleri kullanılmıştı.
TEKLİF ABD KONGRESİNDEN GELMİŞTİ
Aralık ayında ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısında, ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında GKRY'ye silah ambargosunun kaldırması istenmişti.
"Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası" olarak da bilinen ve bir bölümünde GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın önemine vurgu yapılan tasarıda, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu’da "tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu" ifade ediliyor.
Ayrıca tasarıda ABD’nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilirken, Türkiye’nin Ada'da 40 bin askerinin bulunduğu ve ABD’nin ambargosundan dolayı GKRY'nin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor.
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