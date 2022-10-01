Dışişleri: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddettiğini duyurdu.

Yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

RUSYA'NIN İLHAK KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasının ardından düzenlenen törende Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın ilhakını resmen açıklamıştı.

Putin, "Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bizim halkımızdır. Yeni bölgelerimizdeki kardeşlerimizi desteklemek için her şeyi yapacağız. Zafer bizim olacak" demişti.