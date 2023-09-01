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        Haberler Dünya Dışişleri'nden 'Suriye' açıklaması: Çatışmaları yakından takip ediyoruz

        Dışişleri'nden 'Suriye' açıklaması: Çatışmaları yakından takip ediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de PKK/PYD terör örgütü ile Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını şiddet ve başsıyla tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür" açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:13
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        Dışişleri'nden 'Suriye' açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün bölgede yaşayan Arap aşiretleriyle yaşadığı çatışmaları 'yakından takip ettiklerini' bildirdi. Bakanlık, bu çatışmaların Suriye halklarına terör örgütü tarafından yapılan baskıların kanıtı olduğunu belirtti.

        Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

        "Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

        Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

        Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."

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