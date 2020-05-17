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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da 28 Eylül 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, 17 Mayıs 2020'de uzlaşıyla sona ermesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistan’da 28 Eylül 2019’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, tarafların, bugün (17 Mayıs) geniş tabanlı ve kapsayıcı bir Hükümet teşkili hususunda uzlaşmalarıyla sona ermesi memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu uzlaşının adil bir şekilde uygulanmasını ve yeni Afganistan Hükümetine ortaklık ruhunun hakim olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Afganistan'daki tüm siyasi aktörlerin, sağlanan uzlaşı çerçevesinde Afgan halkının menfaatleri için uyum içerisinde çalışmaya ve Afganistan'a kalıcı barışı getirecek Afganlararası müzakerelere odaklanmaya davet edildiği açıklamada, "Geçmiş hükümetlerle olduğu gibi, dost ve kardeş Afganistan’ın yeni hükümetiyle de yakın işbirliği içerisinde çalışacağımızı ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AFGANİSTAN'DA SİYASİ KRİZ SONA ERDİ

Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah arasında anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Abdullah Abdullah arasında anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.

AYRI AYRI YEMİN TÖRENİ DÜZENLENMİŞTİ

Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah Abdullah arasında devam eden anlaşmazlığın giderilmesi için, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın her iki aday arasında son ana kadar yürüttüğü mekik diplomasisinden sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine hem Gani hem de Abdullah 9 Mart'ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının çifte yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı olduğunun altı çizilmiş, Washington'ın tek parça ve birlik içinde bir Afganistan'ı destekleyeceği ifade edilmişti.