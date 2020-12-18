Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konsolosluk görevlisi Sebahattin Bayram'ın tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz" denildi.

Ayrıntılar geliyor...