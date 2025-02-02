Dışişleri'nden Pakistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı kınanırken, saldırı sırasında şehit olan askerlerden ötürü Pakistan halkına başsağlığı dilendi.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan terör saldırısından ötürü taziye ve kınama mesajı yayımladı.
Yayımlanan açıklamada "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün (1 Şubat) gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir