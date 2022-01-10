HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan yangın ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada "ABD’nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NEW YORK'TAKİ YANGIN

New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetmişti.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, düzenlediği basın toplantısında, Bronx'ın Tremont bölgesinde bulunan 19 katlı binada çıkan yangına, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğunu bildirmişti.