Dışişleri'nden Lübnan Cumhurbaşkanına tebrîk

Dışişlerinden yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanına tebrik mesajı
Dışişleri Bakanlığı yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun için tebrik mesajı yayımladı.
Giriş: 09.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:10
Dışişleri Bakanlığı yeni seçilen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun için tebrik mesajı yayımladı.
Mesajda "Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Joseph Aoun’u tebrik ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin Lübnan’ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." denildi.
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