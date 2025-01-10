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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Los Angeles taziyesi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'dan Los Angeles'la ilgili taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:37
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        Dışişleri'nden Los Angeles taziyesi
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        Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajla Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketinden ötürü ABD hükûmetine ve halkına taziyelerini iletti.

        Yayımlanan mesajda "ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

        Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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