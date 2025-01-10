Dışişleri'nden Los Angeles taziyesi

Dışişleri Bakanlığı'dan Los Angeles'la ilgili taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Giriş: 10.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:37
Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajla Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketinden ötürü ABD hükûmetine ve halkına taziyelerini iletti.
Yayımlanan mesajda "ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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