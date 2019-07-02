Dışişleri'nden Libya’da Türklerin alıkonulmasına tepki: Serbest bırakılmazlarsa Hafter güçleri meşru hedef haline gelir

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Libya'da Trablus hükümetine karşı mücadele eden Ulusal Ordu'nun başındaki General Hafter'e bağlı güçlerin altı Türk vatandaşını alıkoymasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
Açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." dendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da General Halife Hafter'in sözcüsünün Türkiye'yi 'düşman hedef görmekle' tehdit etmesine yönelik sözlerine tepki gösterip "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" diye konuşmuştu.
G20 zirvesinin düzenlendiği Japonya'da Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Akar, "Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" diye konuştu.
Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari Cuma günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "verdiği destekten ötürü" Türk hedeflerinin düşman hedefler olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını iddia etmişti.
Mismari ayrıca Türkiye'ye ait bir insansız hava aracığının düşürüldüğünü öne sürmüştü.
Hafter, "Türkiye ve Katar, militanların lehine müdahale ediyor. Türkiye, Trablus savaşına denizden, havadan ve karadan müdahale ediyor" dedi.
Libya Ulusal Ordusu, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontrolünde bulunduruyor. Ordu, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.
AFP'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini 20 Haziran'da da dile getirmiş ve 'yapılan askeri iş birliği anlaşması' kapsamında hükümete 'silah temin edildiğini' söylemişti.
Gazetecilere açıklamasında Erdoğan, Türkiye'nin desteğinin Trablus hükümetinin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e karşı mücadelesinde sahada 'denge oluşturduğunu' ifade etmişti.
Hafter güçleri Libya'da Trablus'a gerçekleştirilen saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybetti.
Hafter'e bağlı güçler Başbakan Fayez el-Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı saldırılarını Nisan ayında başlatmıştı.
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