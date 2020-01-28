Dışişleri'nden Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını açıklaması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan planan tepki geldi. Bakalanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır." ifadelerine yer verildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.

Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: FİLİSTİN KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Türkiye Büyük Millet Başkanı Mustafa Şentop da, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı ‘Plan’, Filistin meselesini, Kudüs’ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.