Dışişleri'nden İsrail'in Gazze saldırısına kınama

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurması ve Filistin'in önde gelen liderlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürülmesinin ardından İslami Cihad Hareketi, Tel Aviv ve çevre bölgelere 100'den fazla roket fırlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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