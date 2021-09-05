Dışişleri'nden Gine'deki darbeye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki askeri darbe sonrası bir açıklama yayımladı.

Türkiye'nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısında olduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin alıkonulması kınandı.

Açıklama şöyle:

"Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz.

Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.

Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz.

Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır."

Bugün, Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yapmıştı. Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirilmişti.