Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Amerika Dışişleri'nden deprem bölgelerinde yabancı personel açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerindeki yabancı personel sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 11 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetinde yer alan yabancı personel sayısının 5 bin 654 olduğunu açıkladı

Giriş: 17.02.2023 - 03:12 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri'nden deprem bölgelerinde yabancı personel açıklaması
Dışişleri'nden deprem bölgelerinde yabancı personel açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu

AA'nın haberine göre; Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, 101 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 66 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 5 bin 654 yabancı personelin bulunduğu aktarılan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 455 olduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
11 ili vuran depremde can kaybı artıyor
11 ili vuran depremde can kaybı artıyor
Ressam Turan Erol hayatını kaybetti
Ressam Turan Erol hayatını kaybetti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.