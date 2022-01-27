Dışişleri'nden BM'ye Kıbrıs tepkisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki barış gücünün (UNFICYP) görev süresini 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatma kararı aldı. BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki statükonun sürdürülemeyeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı ise bu kararlara tepki göstererek KKTC'nin yanında olduğunu açıkladı.
Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 (2022) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz.
Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır.
Güvenlik Konseyi’nin bir yandan Ada’daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan elli yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur.
Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC makamlarının Maraş’ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir.
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu Ada’daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz."
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