Dışişleri'nden Almanya Şansölyesi'ne: Kuvvetle kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 'Türkiye'nin NATO dayanışmasına zarar verdiğini' iddia etmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz.

Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.

Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz.

Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları “Yunanistan hava sahasının ihlali” olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır.

Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır.

Ayrıca, Ege’deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.

Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."

ALMAN ŞANSÖLYE'NİN AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkta itidalli olmaya çağırarak AB üyelerinin egemenliğinin tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Scholz'un Sözcüsü, Yunanistan'ın Türk F-16'larının Ege'de yerleşimin bulunduğu Yunan adaları üzerinde uçuş yaptığı iddialarına atfen "Yunan hava sahasına girilmesi ve Yunan adaları üzerinde uçuşlar gerçekleştirilmesi doğru bir şey değil. Yapıcı bir yaklaşım olmamakla birlikte İttifak ruhuyla da bağdaşmıyor" diye konuşmuştu.