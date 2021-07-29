Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dışişleri'nden ABD'ye 'Heybeliada Ruhban Okulu' cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." cevabını verdi.

29.07.2021 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri'nden ABD'ye 'Heybeliada Ruhban Okulu' cevabı
Dışişleri'nden ABD'ye 'Heybeliada Ruhban Okulu' cevabı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.

RUHBAN OKULU ZİYARETİ

2019 yılında Yunanistan Başbakanı olan Çipras, 1844'te açılan ve 1971'den bu yana kapalı bulunan Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret ederek burayı ziyaret eden görev başındaki ilk Yunanistan Başbakanı sıfatını kazanmıştı. Çipras'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etmişti.

Patrik Bartholomeos da, Ruhban Okulu'nun açılması çağrısını yapmış ve İbrahim Kalın'a seslenerek "Sayın İbrahim Kalın beyefendi, lütfen bu yöndeki ricalarımızı sayın Cumhurbaşkanımıza yinelediğimizi ve yenilediğimizi iletiniz." demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyor
Gören bir daha bakıyor! Vücudunun her köşesinde tümör bulunuyor
Güneşlenme uyarısı: Sonrasında cilt su toplarsa...
Güneşlenme uyarısı: Sonrasında cilt su toplarsa...
'Evleniyorum' demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!
'Evleniyorum' demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!
Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim
Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim
'Burada daha büyük bir olay var'
'Burada daha büyük bir olay var'
Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!
Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!
Ormanlık alanda cansız beden bulundu
Ormanlık alanda cansız beden bulundu
Kalın'dan orman yangınları açıklaması
Kalın'dan orman yangınları açıklaması