Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Libya’nın Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle dendi:

Menfur eylemin öğrenilmesinin hemen ardından Trablus Büyükelçiliğimiz Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü gerekli girişimleri yapmış, bu tür provokasyonlara izin verilmemesi ve benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir.

Sözkonusu eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz.