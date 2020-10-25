Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Ankara Büyükelçisini istişareler için Paris’e çağırma kararını açıklarken, Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterildi.
Açıklamada, "Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Ankara Büyükelçisinin istişareler için Paris’e çağrılması kararını açıklarken, Fransa’nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa’nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir." denildi.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Fransız medyasının uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef göstermesine ses çıkarılmadığının hatırlatıldığı açıklamada, "Müslümanları rencide eden karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batının her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada Türkiye'nin her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duyduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Fransa’da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye’nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa’nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır."
Fransa’da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi tepki yaratmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macron’un açıklamasına ilişkin "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." ifadelerini kullanarak tepkisini göstermişti.
Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılmıştı.
Başta Filistin, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Libya olmak üzere müslüman dünyasından Macron’a ve Fransa’ya tepkiler sürüyor.
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