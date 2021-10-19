TBMM'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı'nın 6'ncısı düzenlendi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, ikili bölgesel ve uluslararası düzeydeki ilişkileri ve çalışmaları geliştirmek amacıyla görüştüklerini söyledi. Kılıç, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan büyükelçilerin açıklamasına ilişkin de "Büyükelçilerin görevleri, ülkelerdeki ilişkileri geliştirmektir. Yargı ile ilgili özellikle bu 10 ülkenin yapmış olduğu açıklamaya baktığınızda, Türkiye'deki yargı sistemiyle ilgili ciddi manada sınırları aşan, görev alanlarını aşan açıklamaları olmuştur. Açıklamayı yapan ülkelerin büyükelçilerine baktığınız zaman ülkelerle ilgili dile getirebileceğimiz çok konu var. Şu anda bunun yeri olmadığı için buna girmeyeceğim; ama basit birkaç örnek vermek gerekirse örneğin ABD dünyadaki insan hakları ihlalleri konusunda ve hala bugün de orada yaşayan farklı kökendeki insanların haklarının ihlali konusunda ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu açıklamaya mesela Danimarka da katıldı. Mültecilerle ilgili Danimarka'nın hangi insan hakları yaklaşımı içinde muamele yaptığını da biz soruyoruz. Ben bir milletvekiliyim, TBMM Dışişleri Komisyonu başkanıyım soruyorum ve ne cevap verecekler merak ediyorum. Orada yaşayan Müslümanlara islamofobiye karşı ne yaptıklarını soruyorum" diye konuştu.
'KİMSE HARİÇTEN GAZEL OKUMASIN'
ABD'nin terör örgütleriyle mücadele konusunda konuşacak en son ülke olduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:
"Suriye sınırı ve sınırın hemen ötesinde DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk ordusudur. Müttefikimiz olan ABD, PKK/YPG'yi terör örgütü olarak görmeyip, onlara destek vererek gökyüzünden silah atmaktır. ABD'nin Türkiye'deki büyükelçisi, sizin müttefiklik anlayışınız bu mudur? Sizin müttefiklik anlayışınız terör örgütlerine destek vermek midir? Bizim yargımızın nasıl işlediğinin veya nasıl işleyeceğinin sınırları, görevleri, alanları bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun kurumlarına hiç kimse hariçten gazel okumasın. Yoksa her söze bir cevabımız var. Herkes müttefiklik anlaşmalarına bağlı kalarak hareket etme konusunda tarafımızca davet edilmektedir. 30 yıldır Birleşmiş Milletler kararı alınmış olmasına rağmen hareket etmeyen uluslararası camia şimdi bize yol göstermeye çalışmasın; kendileriyle çelişiyorlar. Biz herkesle beraber çalışmaya, müttefiklik gereği yaptığımız anlaşmalara bağlı kalmaya çabalıyoruz ve yapıyoruz. Aynı saygıyı, zamanı geldiğinde desteği, müttefiklerimizden beklemek bizim de hakkımız. Paris'te yapılan terör saldırısını, nereden geldiğini, kimin yaptığını düşünmeksizin kınadık ve kınıyoruz. O yıllar içinde Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin bir üyesi olarak Paris'te teröre karşı yürüyüşe katılanlardan birisiyim ama İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Hatay'da terör saldırıları olduğunda biz müttefiklerimizi göremiyoruz."
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