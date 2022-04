"Dışişlerimiz Kavala'nın hesabını sordu"

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatı ile iftar programında açıklamalarda bulundu. "Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"YAPILAMAZ NEDEN NE VARSA TAMAMINI BAŞARDIK"

İstanbul'da bu şehrin kaderini biz değiştirdik. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye'ye yaydık. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm bölgemizin ve hatta tüm dünyanın dikkatini üzerimize toplamaya başladık. Bugün Türkiye'nin adını, konumunu, stratejik önemini başarılarını duymayan pek az kişiye rastlayabilirsiniz. İnşallah yarın Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisine dahil ederek insanlığın ortak buluşma noktası haline getireceğiz. Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadar serencamının belirleyicisi biz olduk. Demokratik reformlardan, altyapı eserlerine kadar yapılamaz denilen ne varsa tamamını başardık. Çünkü biz bu azimle sınır ötesi harekatlardan, bölgesel krizlerin çözümüne kadar hepsini gerçekleştirdik.

"BAY KEMAL AKILLI SAYAÇLARIN TÜRKİYESİNİ BİLMİYOR"

Size yar etmez dedikleri ne varsa onları da ülkemizin kazanç hanesine ekledik. AK Parti olarak geçmişte ülkemizin hak ettiği gelişmişlik, refah seviyesinin önünde hangi engeller varsa hepsini de yıkıp geçtik. Geçmişte terör örgütlerinin çetelerin, vesayet odaklarının cirit attığı, racon kestiği insanların canından bezdirdiği Türkiye bugün can ve mal güvenliği bakımından en güvenilir ülkeler arasına girdi. Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O mâlum CHP'nin iktidarları döneminde karanlık bir Türkiye'yi yaşıyordu. Şimdi zihinsel karanlığı yaşayan Bay Kemal, zannediyor ki tüm bu karanlık dünyasını bu millet yutacak. Artık bu millet bunu yutmuyor. Artık akıllı sayaçların Türkiyesini bilmiyor. Bu akıllı sayaçlarla kim karanlıkta, kim aydınlıkta bunlardan bihaber.





"FAŞİST YÜZÜNÜ AÇIKÇA ELE VERMİŞ OLDU"

AK Parti'nin sorunu bizim yaptıklarımızı stratejik ve pratik boyutları anlatmakta yetersiz kalmamızdır. İnşallah bayramdan itibaren bu eksiğimizi tamamlayacağız. Biz ülkenin sorunlarını da çözeceğimizi söylüyoruz. Biz eser diyoruz. Biz hizmet diyoruz. Biz vizyon diyoruz. Biz küresel yönetim ve yeni ekonomi sistemin yapılandığı şu dönemde Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağımızı söylüyoruz. Peki karşımızdaki muhalefet ne diyor? Bay Kemal nihayet baklayı ağzından çıkardı. 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' mesajı verdi. Bu zat böylece partisinin var olan faşist yüzünü açıkça ele vermiş oldu.

"HER ESERE KARŞI ÇIKARAK MİLLETLE KAVGA ETTİLER"

Hani bu zat yıllardır tek adam diyordu ya, meğer aslında kendi hayalini anlatıyor. Varsın artık gerisini partisindeki yoldaşları ve masaya dizdikleri düşünsün. Kılıçdaroğlu kavga etmek için geldiğini kendi ağzıyla söyledi. Bu kavgayla izahı olmayan zırvalar asıl niyetini gizlemeye yetmiyor. Bu zatın ve temsilcisi olduğu zihniyetin hayatı hep kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı, tarihi, kültürüyle kavga etmiştir. Demokrat Parti döneminde ülkenin kalkınması, gelişmesi, demokratikleşmesiyle kavga etmiştir. Bunlar koalisyon dönemlerinde ülkenin huzuru, barışıyla kavga etmiştir. Ülkenin güvenlik politikaları, beka mücadelesiyle kavga etmiştir. Bunlar AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca atılan her demokratik adıma, kalkınma yatırıma, getirilen hizmete, inşa edilen her esere karşı çıkarak milletin bizatihi kendisiyle kavga etmiştir.

"3053 VİZYONUNUN ALTINI DOLDURMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Bu güruhun tek derdi kavga etmek, kendilerinden başka herkesi saf dışı bırakmaktır. Herkes kendine yakışanı, fıtratında olanı, kalbinde yaşattığını yapar. Biz her gün milletimizi, hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Şurada 1 hafta içerisinde Rusya Başkanı sayın Putin ile iki kez, Ukrayna Başkanı ile aynı şekilde. BM Genel Sekreteri ile iki kez, bir tanesi yine bu gün oldu. Barışı nasıl sağlayacağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için uğraşıyoruz. Biz her gün 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 vizyonun altını dolduracak yeni programlar için uğraşıyoruz.

"İBB, PKK'YI BELEDİYEYE DOLDURMA GAYRETİ İÇİNDE"

Bunlar ülkenin en büyük ihanet tarihinden biri olan Gezi'yi savunuyor. Bunlar Gezici. Bunların çevre, gençlik diye bir anlayışı yok. Milyonlarca ağaçları, fidanları caddelerin kenarlarına ve caddelerin ortalarına biz diktik. Dikiyoruz, dikmeye devam edeceğiz. Gerçek çevreci biziz. Bunlar sadece son Antalya, Muğla, buralardaki yangınlarda da gördük. Bu yangınlardan sonra tavırlarını da gördük. Buralardaki belediyeler kime aitti? CHP'ye aitti. Antalya'da, Muğla'da dikili ağaçları var mı? Yok. Yine biz yapacağız. Bunların tek derdi 15 Temmuz'un faillerini yeniden devlete doldurmak. PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurma gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız.

"DIŞİŞLERİMİZ KAVALA'NIN HESABINI SORMUŞTUR"

Bunların tek derdi Avrupa'ya şirin gözükmek için yabancı büyükelçilerden aldıkları talimatı yerine getirmek. Almanya'da büyükelçimizi çağırıyorlar. Neden? Türkiye'nin Soros'u olan Osman Kavala için. Anında onların büyükelçisini de Dışişlerimize çağırdık. Hesabını Dışişlerimiz de onlardan sordu. Bunların tek derdi ülkenin ve menfaatine yapılan hangi iş varsa onları engellemek. Sürekli sallanıp duran 6'lı masaları ayakta tutmak. Rabbim herkesin gönlüne, niyetine göre versin. Biz ülkenin yönetimini bize emanet eden milletimize 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da en iyi hizmetleri vermek, en güzel eserleri kazandırmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

"İNŞALLAH BU OYUNU 2023'TE DE BOZACAĞIZ"

Biz AK Parti'yiz, biz bu milletin partisiyiz. Biz tüm mensupları, davası hak olanın yardımcısı unutmayın Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. Geçmişte defalarca vaktini ve enerjisini heba ettirerek Türkiye'nin hak ettiği siyasi ve ekonomik güce ulaşmasını engellediler. Rahmetli Menderes'in bu ülkeye hangi hizmetleri yaptığını, sonra da hangi ithamlarla darağacığına gönderildiğini hatırlayın. Rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş'in verdiği mücadeleyi hatırlayın. Rahmetli Özal'ın çağ atlattığı ülkede hezeyanları hatırlayın. Halef selef sayılabileceğimiz Kadir Topbaş kardeşimizin İstanbul'a ne gibi hizmetler verdiğini hatırlayın. İçeride ne kadar kifayetsiz muhteris varsa bir araya toplanarak tekrar sergilenmek istiyor. Biz de diyoruz ki bu oyunu defalarca nasıl bozduysak, inşallah 2023'te bir kez daha bozacağız.