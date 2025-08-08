Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri: İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz | Dış Haberler

        Türkiye'den İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararını en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi'ni bağlayıcı karar almaya çağırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 10:51 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in insani felakete sürüklediği Gazze'yi tamamen işgal kararı almasını şiddetle kınadığını duyurdu.

        Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e karşı bağlayıcı kararlar almaya çağırdı.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

        Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

        Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

        Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Habertürk Anasayfa