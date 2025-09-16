Habertürk
        Dışişleri: İsrail harekatı soykırımın yeni aşaması

        Dışişleri: İsrail harekatı soykırımın yeni aşaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından bir açıklama yaparak, "Bu harekat, Netanyahu'nun soykırım planının yeni aşaması" dedi. Açıklamada uluslararası toplumun ateşkes için çaba gösterdiği bir dönemde bu harekatın başlatıldığının altı çizilirken, "İsrail ateşkesi istemediğini bir kez daha gösterdi" denildi.

        Giriş: 16.09.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.09.2025 - 16:21
        Dışişleri: İsrail harekatı soykırımın yeni aşaması
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tüm uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze'ye başlattığı kara harekatıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Haberi Görüntüle

        Bakanlığın açıklaması şöyle:

        "İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.

        İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

        Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.

        Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.

        Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

