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        Haberler Dünya Dışişleri: İsrail'e misliyle iade ediyoruz - Dünya haberleri

        Dışişleri: İsrail'e misliyle iade ediyoruz

        Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." denildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığından İsrailli Bakan Cohen'in sözlerine yanıt geldi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 01:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:44
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        "İsrail'e misliyle iade ediyoruz"
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        Bakanlık, İsrailli bazı yetkililerin açıklamaları hakkında yazılı bildirimde bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "İsrailli bir takım yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı.

        Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler'i (BM), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının, içine düştükleri aczin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

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        "(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz.

        Bugün İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine, Türkiye’nin bu konudaki sicilinin lekesiz, tertemiz olduğu herkesin malumudur.

        Türkiye’nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu, tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir.

        Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

        İsrailli diplomatlar Türkiye'den ayrıldı
        İsrailli diplomatlar Türkiye'den ayrıldı

        İSRAİLLİ BAKAN COHEN'İN SÖZLERİNE YANIT

        İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin, Dışişleri Bakanlığından diplomatik kaynaklar, Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti.

        "İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibarıyla ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi." ifadesini kullanan bir diplomatik kaynak, şunları kaydetti:

        "Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı.”

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #dışişleri bakanlığı
        #israil
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