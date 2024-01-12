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        Haberler Dünya Dışişleri: İsrail davasını yakından takip ediyoruz

        Dışişleri: İsrail davasını yakından takip ediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı Güney Afrika'nın şikayeti üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail'e 'soykırım' suçlamasının görüldüğü dava ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, davanın yakından takip edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:13
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        Dışişleri: İsrail davasını yakından takip ediyoruz
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        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı dava ikinci gününde devam ediyor.

        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün Haberi Görüntüle

        Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

        "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.

        İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.

        İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

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