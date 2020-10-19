Dışişleri Bakanlığından Vietnam ve Kamboçya'daki selde ölenler için taziye mesajı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vietnam ve Kamboçya'da Linfa ve Nangka kasırgalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam ve Kamboçya halkları ile hükümetlerine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Kamboçya'da da ay başından bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 10, yıldırım isabet etmesi sonucu da bir kişi hayatını kaybetmişti.