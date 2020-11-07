Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika bölgesinde Eta Kasırgası nedeniyle meydana gelen can ve mal kaybı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda, "Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgasının; Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize’de can kaybı ve maddi hasara yol açtığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.