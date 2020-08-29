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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu provokatif eylemlerin birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbe olduğu vurgulandı.

"TEHDİTİN GELDİĞİ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERMESİ BAKIMINDAN İBRET VERİCİ"

Avrupa'daki Müslümanların son dönemde ırkçılık ve İslam karşıtı tutumlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, "Kutsal Kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa’da maruz kaldıkları tehditin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsveç makamlarının, Kuran-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve eylemi düzenleyen kişilere ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustos’ta aşırı sağcı parti mensuplarının kışkırtıcı eylemlerde bulundukları hatırlatılarak, "İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapanları gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SAYGISIZLIK TÜM DİNLERE YAPILMIŞTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajda İsveç'teki provokasyona sert tepki gösterdi.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İçinde Irkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur’an’ı Kerim’e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır.

Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim’e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır.

Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa’da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.

Bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda’da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir.