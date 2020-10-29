Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'daki Malove Kasırgası nedeniyle taziyelerini bildirdi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Vietnam‘da Malove Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve kasırganın sebep olduğu tahribatın on binlerce haneyi etkilediği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Vietnam hükümeti, dünden bu yana etkili Malove tayfunu sebebiyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 50 kişiden ise haber alınamadığını açıklamıştı.