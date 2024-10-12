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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatmasına ilişkin, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:08
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        Dışişleri'nden "ABD ve Suriye" açıklaması
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        Keçeli, ABD'nin 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir yıl daha uzatması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

        ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019'da yayımladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni bir seneliğine uzatmasını, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır." şeklinde değerlendiren Keçeli, şunları kaydetti:

        "Bu tür önyargılı tasarrufların tekrarı yerine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır."

        ABD, 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Suriye'de birçok rejim destekçisine yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasını engelleyen, insan hakları ihlallerinde bulunan veya rejimi destekleyen kişi ve kurumları hedef alıyor.

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        #dışişleri
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