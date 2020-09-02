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Dışişleri Bakanlığı'nden Die Welt'in Doğu Akdeniz haberine yalanlama

Son dakika haberleri... Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesinde yer alan Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür" ifadelerine yer verildi

02.09.2020 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.

Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt verdi.

Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."

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