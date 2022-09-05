Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya için çağrı geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan´dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz.