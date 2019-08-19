Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye- Venezuela ilişkileri hakkında son günlerde çıkan bazı haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, açıklamasında Türkiye'nin Venezuela'yla ilişkilerinin, içişlerine karışmama, devletlerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve demokrasiye saygı ilkeleri ile karşılıklı çıkarlara dayandığını aktardı.

AA'nın haberine göre Aksoy, Türkiye'nin Venezuela ile ilgili sorunların çözümünde bugüne kadar hep diyalog yolunu vurguladığını belirterek, "Meşru hükümetleri ve anayasal rejimleri devirmek için dış müdahaleye, demokratik olmayan yöntemlere başvurulmasına ve tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğumuzu, diğer taraftan, Venezuela ile ilgili sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme giden tek yolun anlamlı ve kapsayıcı diyalogdan geçtiğini bugüne kadar hep vurguladık" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SEKTÖR TERCİHLERİ RESMİ İLİŞKİLERDEN BAĞIMSIZDIR'

Türkiye'deki özel sektör ve kurumlarca Venezuela'yla ilgili alınan kararları ticari tercih olarak niteleyen Aksoy, bu kararların Türkiye-Venezuela ikili resmi ilişkilerinden bağımsız olduğunu belirtti.

Aksoy, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik ilkeli duruşunda herhangi bir değişik olmadığını aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela'daki mevcut uyuşmazlıklara kalıcı çözüm bulunmasını arzu eden tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sunmaya devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çabalar, iç siyasi tartışmalar ve günlük çıkarlar uğruna heba edilmemelidir."