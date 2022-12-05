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Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, 2013 yılından beri Birleşmiş Milletler kararıyla kutlanmaya başlanan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi olduğunu belirten Dışişleri, insanlığın kültürel mirasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Giriş: 05.12.2022 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan
AA

Dışişleri Bakanlığından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Fotoğraf: AA

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