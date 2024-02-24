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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında açıklama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında açıklama

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:27
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        Dışişleri'den Rusya-Ukrayna Savaşı açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ikinci yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir.

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        Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz.

        Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz."

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        #rusya ukrayna savaşı
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