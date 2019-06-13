Türkiye; Kamerun’da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği terör saldırısını, Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısını ve Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Kamerun’da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda;

"Kamerun’un Kuzey Uç Bölgesinde Çad Gölü yakınlarındaki Darak Adası’nda meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Kamerun halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

"12 Haziran 2019'da Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla BM öncülüğünde sürdürülen çabalara zarar verebilecek her türlü şiddet ve provokasyondan kaçınılması lazımdır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.