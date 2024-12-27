Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid'i Aksa baskınını şiddetle kınadıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.
İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır.
Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."