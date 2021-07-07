Dışişleri'nden Haiti Cumhurbaşkanı'na suikaste kınama

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz."