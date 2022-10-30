Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de yaşanan Cadılar Bayramı etkinliklerinde yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul’de dün yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.