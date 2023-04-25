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Dışişleri Bakanlığı'ndan depremlerden etkilenen üniversitesi öğrencilerine staj imkanı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) düzenlediği "Depremden Etkilenen Üniversitelerdeki Öğrencilere Yönelik Staj Programı" başladı

Giriş: 25.04.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan depremlerden etkilenen üniversitesi öğrencilerine staj imkanı
Dışişleri Bakanlığı'ndan depremlerden etkilenen üniversitesi öğrencilerine staj imkanı
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AA

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, program, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk dış politikasının temel konuları, Bakanlığa giriş sınavları ve Antalya Diplomasi Forumu hakkındaki sunumlarla birlikte diplomasi simülasyonu, daire stajı ve şehir turu gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği staj programının, öğrencilerin eğitim hayatlarına ve kariyer planlamalarına katkıda bulunacağına ve deprem felaketinin yaralarının sarıldığı bu dönemde gençleri geleceğe yönelik motive edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'yla eşgüdüm halinde düzenlenen stajın, SAM'ın "Depremden Etkilenen Üniversite Öğrencilerimizle El Ele" programı kapsamındaki etkinliklerinden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelecek günlerde depremden etkilenen öğrencilere yönelik çevrim içi diplomasi seminerinin düzenleneceğini ve deprem bölgesindeki üniversitelerde öğrenci buluşmaları gerçekleştirilmesinin de planlandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, etkinliğe ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Depremden Etkilenen Üniversite Öğrencilerimizle El Ele" staj programı çerçevesinde gençlerimizle birlikteyiz. Bu program, öğrenci kardeşlerimizin eğitim hayatlarına ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak. Gençlerimizle geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada, 25 Nisan-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek staj programına deprem bölgesinde yer alan 12 üniversiteden yüksek not ortalamalarına sahip 40 öğrencinin katıldığı, öğrencilerin ulaşım masraflarının Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılandığı ve staja katılan öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda misafir edildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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