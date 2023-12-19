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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e başsağlığı mesajı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e başsağlığı mesajı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:42
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        Dışişleri'nden Çin'e başsağlığı
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

        Yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz; yaralılara acil şifa temenni ediyoruz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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