Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye 'kınama' tepkisi

AP bünyesindeki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Liberal, Yeşiller ve Sol gruplar tarafından ortaklaşa kaleme alınan kararda, muhalefet partilerine yönelik “giderek artan” baskı olduğu öne sürülerek, bu baskı “kaygı verici” olarak tanımlandı ve kınandı.
Muhalefet partilerine yönelik baskının “siyasi partilerin haklarını kullanma ve demokratik rollerini gerçekleştirme kapasitelerini kısıtladığı” iddia edildi. Siyasi muhalefetin işleyiş özgürlüğündeki bu gerilemenin “insan haklarının Türkiye’deki dramatik durumunu ve demokrasi ve hukuk devletinin devam eden çöküşünü açığa vurduğu” görüşü not edildi.
"GERÇEKLERDEN KOPUK"
Bakanlık, AP Genel Kurulu’nda kabul edilen "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" başlıklı karar hakkında bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye’ye ilişkin karar, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.
"AB TERÖRİZMİ KINAMAMAYI 'PARTİ KAPATMA NEDENİ' KABUL EDİYOR"
Avrupa Birliği (AB) içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki sürecin, peşin hükümle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin, başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları, sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların, böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir."
AP'nin aldığı bu kararın da diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP’ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacağı vurgulanan açıklamada, "Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP’nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
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