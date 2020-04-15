Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 salgını kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde, Kovid-19'a ilişkin kurulan "Koordinasyon ve Destek Merkezi" 14 Mart'tan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.
Kriz masalarından farklı şekilde salgının tüm boyutlarından sorumlu olan merkez, vatandaşların sorularını yanıtlamaya ve onları ilgili yerlere yönlendirmeye devam ediyor.
Bu bağlamda, Koordinasyon ve Destek Merkezi, Konsolosluk Çağrı Merkezi ile salgının başladığı 21 Ocak'tan bu yana 53 bin çağrıyı cevaplandırdı.
Öte yandan, konsolosluk randevu sisteminde hizmetin aksamasının önüne geçilmesi için gerekli ayarlamaları yapan Bakanlık, e-konsolosluk üzerinden de vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.
- "Kıdemli Memurlar Çalışma Grubu" oluşturuldu
Kovid-19 kriziyle bağlantılı olarak, uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan "Uluslararası Koordinasyon Grubu" toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun teklifiyle, "Kıdemli Memurlar Çalışma Grubu" oluşturuldu.
Grubun yaptığı toplantıda, vatandaşların ülkelerine dönüşleri, tıbbi malzeme tedariki, ülke ekonomileri, toplumların işlemeye devam etmesi ve krizden etkilenebilecek kırılgan gruplar ile ülkelere yardım edilmesi hususlarında eş güdüm yapılmasına karar verildi.
- "70 ülkeden 25 binden fazla vatandaşının ülkeye dönüşü sağlandı"
Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bugüne kadar özel izinle yapılan uçuşlarla 70 ülkeden 25 binden fazla vatandaşın ülkeye dönüşü sağlandı.
Bakan Çavuşoğlu da bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.
Bakanlık, Türkiye'deki İtalya, Fas, Sudan, Sırbistan, Letonya, Özbekistan, Ukrayna, Kamerun, Pakistan, Cezayir, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),Karadağ, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Kuzey Makedonya vatandaşlarının da ülkelerine dönüşlerine yardımcı oldu.
- Türkiye'nin yurt dışına tıbbi malzeme yardımları
Bugüne kadar 106 ülke ve BM'nin, Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, 34 ülkeye hibe ve ihracat izni yardımının sağlandığı bilgisini paylaştı.
Bakanlık ayrıca, yurtdışındaki Türk diplomatik misyonların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin ederek diplomatik kargoyla ilgili misyonlara ulaştırdı.
Bu bağlamda 139 dış temsilciliğe maske, eldiven ve sıvı dezenfektan gönderildi.
- Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Kovid-19 süreci boyunca yaptığı temaslar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 sürecinde 33 ülke lideriyle telefon görüşmesi yaptı.
Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 17 Mart'ta yapılan dörtlü zirveye katılan Erdoğan, ayrıca 26 Mart'ta video konferans yoluyla gerçekleştirilen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi ve 10 Nisan'da Türk Konseyi Zirvesi'nde yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu da bu süreçte 41 ülkenin dışişleri bakanlarıyla telefon ve G20 ülkeleriyle 4 telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
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