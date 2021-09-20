Dışişleri: Kırım'daki seçimler hukuken geçersiz

AA

Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü aktaran Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde seçimlere katılım yüzde 51,68 olmuş, Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,85 ile birinci olurken Komünist Parti yüzde 18,96 ile ikinci olmuştu.