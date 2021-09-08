Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez

İHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye’nin Deraa şehrindeki gelişmelerle ilgili iddialar hakkındaki soruya, "Deraa’daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz. Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez. Bu çerçevede, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye’ye kabul edileceği ve bu hususta ülkemizle anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduk. Bu iddialar asılsızdır. 6 Eylül günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettik. Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayri-insani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." cevabını verdi.