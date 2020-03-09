AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak 8 Mart günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

BURKİNA FASO'DA İKİ KÖYE SALDIRI DÜZENLENDİ: 43 ÖLÜ

Burkina Faso Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yatenga'daki Fulanilerin yaşadığı Dinguila ve Barga köylerine, kimliği belirsiz silahlı kişiler dün saldırı düzenledi.

Saldırıda 43 köylü öldü, 6 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Hükümet saldırıyı kınarken incelemelerde bulunmak için bölgeye iki bakan sevk etti.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan öldü, 270 bin kişi evinden oldu.